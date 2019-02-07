Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину

Арбитражный суд Московской области отказал в иске акционерам Совхоза им. Ленина к директору предприятия Павлу Грудинину. Информация появилась в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

Иск был подан 30 октября 2018 года, изначально сумма исковых требований составляла 1,09 млрд рублей, но в январе истцы повысили сумму требований до 2,1 млрд руб.

Шестеро акционеров предприятия требовали признать ущерб, якобы причиненный сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре Видновский городской суд Подмосковья арестовал все акции в ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие экс-кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: павел грудинин, совхоз им. ленина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 953

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети