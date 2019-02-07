Суд отклонил иск акционеров Совхоза им. Ленина к Грудинину

Арбитражный суд Московской области отказал в иске акционерам Совхоза им. Ленина к директору предприятия Павлу Грудинину. Информация появилась в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

Иск был подан 30 октября 2018 года, изначально сумма исковых требований составляла 1,09 млрд рублей, но в январе истцы повысили сумму требований до 2,1 млрд руб.

Шестеро акционеров предприятия требовали признать ущерб, якобы причиненный сделкой по внесению совхозом в уставный капитал ООО "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух земельных участков.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре Видновский городской суд Подмосковья арестовал все акции в ЗАО "Совхоз имени Ленина", принадлежащие экс-кандидату в президенты России от КПРФ Павлу Грудинину.