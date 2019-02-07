07 Февраля 2019
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Политика В России

Захарова: США ведут подготовку различных вариантов вторжения в Венесуэлу

США ведут подготовку различных вариантов вторжения на территорию Венесуэлы, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, судя по активности американских военных в регионе, "ведется детальная проработка вопроса всестороннего, в том числе логистического обеспечения силового варианта смены власти" в стране.

Захарова также обратила внимание на сообщения СМИ о визите высокопоставленных американских военных в колумбийскую Кукуту на границе с Венесуэлой.

Представитель МИДа отметила, что там "разворачивается единый командный пункт так называемой гуманитарной операции, а если называть вещи своими именами, просто гуманитарной интервенции".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, президент США Дональд Трамп заявил о возможной отправке в Венесуэлу военных. В свою очередь, официальный Каракас пообещал дать отпор в случае интервенции.

Позже появлялась информация о том, что власти Венесуэлы конфисковали в аэропорту Валенсии(штат Карабобо) партию оружия и техники из США.

Советник президента США Джон Болтон посоветовал Мадуро как можно скорее уйти в отставку и покинуть страну. В свою очередь, сам глава латиноамериканского государства заявлял, что американский лидер поручил убить его.

В Кремле, отвечая на вопрос о позиции российской стороны относительно возможной эвакуации Мадуро из страны, заявили, что эта тема не поднимается.

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Захарова: США ведут подготовку различных вариантов вторжения в Венесуэлу

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Теги: мария захарова, сша, венесуэла



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