07 Февраля 2019
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Россия

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Воронежская область

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Мурманская область

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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Верховная рада попросила НАТО принять Украину

Верховная рада Украины обратилась к Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран-членов альянса с просьбой поддержать намерение Украины вступить в него и предоставить план действий по членству в этом военном блоке. Депутаты приняли соответствующее заявление. А экс-премьер Арсений Яценюк призвал НАТО оперативно принять страну в альянс.
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"Мы открыли эти двери [изменив конституцию]. Теперь, уважаемые партнеры из НАТО, запустите нас в эти двери и сделайте Украину следующим членом альянса", - сказал он.

Яценюк считает, что Украина защищает НАТО и теперь НАТО должно защитить Украину.

Отметим, что, хотя Конституционный суд страны и разрешил записать в конституции курс на стремление в НАТО, ее преамбула апеллирует к Акту провозглашения независимости 1991 года, а тот принят на основе Декларации о государственном суверенитете 1990 года, в котором сказано о нейтральном статусе Украины и намерении не принимать участия в военных блоках.

Таким образом, изменение конституции "под НАТО" прямо противоречит акту о независимости и, строго говоря, является незаконным.

Украинский политолог Руслан Бортник отмечает, что по факту Рада проголосовала "за отделение Крыма и Донбасса, которые не приемлют такие изменения".

"Это приведет к снижению статуса украинской конституции, так как ни одна конституция в ЕС не вносила такие изменения. Данное действие власти является бессмысленным, потому что реально дорогу к ЕС и НАТО это изменение конституции не открывает", - цитируют его "Вести".

Также в НАТО и ЕС не принимают стран, у которых есть территориальные споры или в которых идут военные конфликты. А так как Донбасс не согласен на вхождение в НАТО в составе Украины, то это стимулирует продолжение военного конфликта. Так парадоксальным образом Киев не приближает, а отдаляет вступление в НАТО и ЕС.

В целом большинство украинских экспертов считают, что изменение конституции - это популистский предвыборный ход президента Петра Порошенко.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня Рада закрепила в конституции курс в НАТО и ЕС. Ранее президент России Владимир Путин назвал возможное принятие Украины в состав НАТО прямой угрозой национальной безопасности России и пообещал соразмерно реагировать на расширение НАТО.

США, Украина, учения, армия, инструкторы(2015)|Фото: newsrbk.ru/

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Верховная рада попросила НАТО принять Украину

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Теги: Украина, НАТО



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