После первых "платежек" за мусор митинги обострятся, - депутат Госдумы

В ближайшие месяцы митинги против мусорной реформы обострятся: люди получат квитанции с начисленным налогом на мусор и оценят, как сильно страдает от этого их семейный бюджет, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Кирилл Черкасов. Сегодня на пресс-конференции НСН эксперты обсудили причины "мусорных протестов" и высказали свое мнение по поводу тарифообразования, передает корреспондент Накануне.RU.

Запуская мусорную реформу, чиновники в первую очередь думали о том, как собрать деньги с населения, уверен депутат Кирилл Черкасов. Сейчас две трети регионов не готовы к реформе, а в остальных людей негодуют, что их мнения не спросили при принятии территориальных схем.

"Сейчас январь закончился, первые "платежки" пойдут, пройдет квартал, люди посчитают, сколько у них забирают из семейного бюджета. Тогда уже будут митинги и встречи другого порядка и с другим настроем", - заметил Черкасов.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов добавил, что к реформе не приступили в 14 регионах.

"Общественность и предприниматели находятся в состоянии, близком к истерике. Население не понимает, что происходит, а у бизнеса нет понятных правил игры. В отрасль, которая уже была поделена, пришли новые игроки, и это породило войны мусорных элит", - сообщил эксперт.

Стоимость утилизации отходов в разных регионах будет отличаться. На Ямале она может составить 14 тыс. руб. за тонну, в Московской области – около 5 тыс. руб. за тонну.

"В каждом субъекте РФ посчитан объем твердо-коммунальных отходов, также известно количество населения, есть инвестиционная региональная программа, где указано, сколько современных объектов необходимо, чтобы с мусором работать профессионально. Не просто перевалить через забор и оставить на свалке, а принять на сортировочную линию, вычленить оттуда около 20% вторичного сырья, провести компостирование, произвести вторичный полуфабрикат, а потом уже безопасную фракцию разместить на площадке. И все это сделать эстетично и безопасно для окружающей среды. Все эти факторы дают определенную цену в "платежки". Но в "платежке" условно должно появиться около 100-300 руб. за эту услугу., - рассказал бизнес-омбудсмен.

Ильдар Неверов напомнил, что предпринимали вкладывают в создание объектов для переработки мусора, объемом более 300 тыс. тонн в год, порядка 2 млн руб., которые будут окупаться 7-10 лет.

Тарифы могут возрасти из-за неверных расчетов экспертов, оценивающих нормативы накопления, добавил Кирилл Черкасов.

"Если эксперт ошибся в 10-20 руб. – это прямая дорожка к тому, что регоператор будет собирать больше", - сказал он.

Депутат считает несправедливым сбор налога с квадратного метра жилья: жители домов с печным отоплением, например, совсем не производят мусора, а вынуждены будут платить за его переработку.

"А если в таком доме 6-7 человек, платеж составит больше 1 тыс. руб. За что? Эти люди не видят у себя в селе мусорного контейнера, и ничего туда не выносят", - заявил Черкасов.

Исполнительный директор Национального центра экологической и эпидемиологической безопасности, член экспертного совета по реализации национального проекта "Экология" Владислав Жуков согласился с этим: не квадратные метры генерируют мусор, а человек.

"Есть логика от взимания платы напрямую с человека. Хотелось бы, чтобы платежи были по факту", - сказал эксперт.

Напомним, 3 февраля по стране прошла волна волна мусорных протестов под общим названием "Россия – не помойка". Более чем в 30 городах и населенных пунктах люди вышли на акции против строительства мусоросжигательных заводов и новых свалок, которые власти, как под копирку, стараются называть не мусорками, а экополигонами.