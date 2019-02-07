"Квачков еще зажжет"

Бывший полковник ГРУ Владимир Квачков выйдет на свободу из-за декриминализации 282-й статьи. Накануне мордовский суд освободил его от отбывания наказания. Ранее Квачкову продлили срок заключения на 1,5 года за видеообращение, которое он записал. Два года назад Самарский военный суд Приволжского военного округа усмотрел в нем экстремизм и возбуждение ненависти.

Квачков выйдет на свободу 19-ого или 20-ого февраля, спустя 10 дней после решения суда.

С 2005 года Квачков так или иначе был лишен свободы. Сначала он был арестован по обвинению в покушении на главу РАО ЕЭС России Анатолия Чубайса. После того как он провел три года в заключении, в 2008 году он неожиданно был оправдан судом присяжных. Однако его тут же арестовали по новому обвинению в подготовке вооруженного мятежа в России и терроризме. За это Квачков получил 13 лет колонии строго режима. Через несколько лет Верховный суд РФ неожиданно снизил ему срок до 8 лет, однако и по истечении этого срока Квачкову вдруг "накинули" 1,5 года по 282-ой статье за письмо-видеообращение, сделанное в местах заключения. Теперь же когда срок по приговору о госперевороте он отсидел, а 282-я статья декриминализирована, бывший полковник ГРУ наконец-то сможет выйти на свободу.

Писатель, депутат Госдумы, активно лоббировавший смягчение 282-ой статьи, Сергей Шаргунов уже назвал это решение одним из позитивных результатов такой работы.

"Квачкову накинули срок. Больше года дали за его письмо, отправленное на волю, где содержались некие экстремистские высказывания. Человека мучили и продолжали бы мучить, если бы не декриминализация пресловутой статьи. Она позволила ему выйти раньше на волю. Вообще я считаю, что преследования за идеи, взгляды и суждения недостойны нашего общества. Разумеется, я приветствую выход Владимира Васильевича Квачкова на свободу", - прокомментировал Накануне.RU Шаргунов.

Бывший гостевой редактор "Первого канала", член Другой России Тимофей Ермаков увидел в освобождении Квачкова прецедент для других "левых" и "правых" политзаключенных, которые сейчас отбывают срок по 282-ой статье.

"Я поздравляю его с этим событием! Дед-то он, конечно, огненный. Одна его уголовная биография: покушение на Чубайса, государственный мятеж, плюс 282-я статья прилетела под конец. Персонаж он одиозный и весьма противоречивый, мягко скажем, но это хорошо, что он вышел, потому что другие ребята, которые сидят по 282-ой статье, воспрянут духом. Появилась возможность выйти по декриминализованной части первой. Это хороший прецедент. И я очень рад, что Квачков выходит, пусть многие вещи, которые он декларировал, я, конечно, не разделяю", - говорит он.

Тимофей Ермаков также не исключает появления Квачкова в эфирах федеральных телеканалов.

"Я думаю, что по выходу из заключения он раздаст немало интервью, к тому же, насколько я знаю, изменилась работа в ряде федеральных СМИ. Ну вот появление в "60 минут" журналиста Олега Кашина, например. Я не сравниваю Кашина с Квачковым, я просто говорю. Совершенно точно Квачков раздаст множество интервью и даже его, возможно, пригласят на какое-то интервью на федеральный телеканал", - комментирует Ермаков.

Любопытно, что накануне выхода бывшего полковника ГРУ в медиа стал заметно активнее глава "РОСНАНО" Анатолий Чубайс, в покушении на которого он обвинялся.

"Я думаю, что это просто совпадение. Чубайс сейчас с Захаровой ругается, медиакампания явно пошла у него. Я могу сказать, что есть у меня знакомые, которые с ним работали – это очень амбициозный человек. Он очень амбициозен, и он не скрывал, что хочет стать президентом России, чего мы все тут к счастью избежали, иначе это был бы полный провал. Он эти заявления делает специально. Он же как чиновник сейчас выступает, а не как политик, но это его личная трагедия, что он не политик. Он отстранился и перестал занимать политические должности, ни должность премьера, ни вице-премьера, но ему нужно себя поддерживать в медиа, от амбиций своих он точно не отказался, он не старый человек, не самый старый, он еще вполне может зажечь. Так же как может зажечь и Квачков", - говорит Ермаков.