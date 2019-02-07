Певица Слава против Малахова: "Все, что делается сейчас на телевидении - это ад!"

Певица Анастасия Сланевская, больше известная под псевдонимом Слава, в очередной раз записала видеообращение на животрепещущую тему. На этот раз она решила обратиться к Андрею Малахову.

Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах. Она решила посмотреть телевизор, но выбор каналов ее разочаровал, да и контент: "Еще одна минуточка возмущения от Славы. Я так поняла, что на Мальдивах есть только один российский канал – это "Россия". И мне очень неприятно и стыдно за моих коллег по телевидению за то, что сейчас показывают".

"В нашем мире стали звездами такие люди как Гоген Солнцев. Я не знала кто это, мне просто коллега по цеху показал, для него это было смешно, для меня – это чистый позор и отстой. Я вообще считаю, что Андрей (Малахов – прим. ред.) должен остановиться. Андрюша! Остановись! Это просто ад! Все, что делается сейчас на телевидении - это ад. И с умным лицом все это показывается, как будто он хочет решить чью-то проблему. Ты не решаешь проблемы, ты просто вгоняешь нас в депрессняк и грязь. Андрюша, стоп!" – говорит Слава.

Напомним, ранее Сланевская записала обращение, в котором эмоционально призвала перестать собирать средства на лечение детей, в то время как оно должно обеспечиваться государством. Также ее возмутил тот факт, что некоторые звезды и даже чиновники проводят "благотворительные аукционы", при этом купаясь в роскоши.