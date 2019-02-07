Челябинск получит свыше 5 млрд рублей на строительство дорог, прогулочных зон и установку новых остановочных комплексов

Челябинск получит свыше 5 млрд рублей из федерального и областного бюджетов на строительство дорог, пешеходных переходов и прогулочных зон. Губернатор Борис Дубровский поставил задачу провести необходимые подготовительные процедуры в срок и с приходом тепла немедленно приступить к работам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Строительный сезон короткий, а работы предстоит много. Сумма финансирования на дороги в текущем году существенно увеличена. Работы по ремонту и строительству дорог должны быть проведены качественно", - подчеркнул он.

Дубровский отметил, что необходимо привести в порядок развязки, мосты, расширить путепроводы, на которые приходится большая нагрузка.

В Челябинске в перечень дорог, которые будут отремонтированы, включено 25 пунктов. Это строительство и реконструкция дорог, обустройство пешеходной набережной вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина со Сквером искусств, обустройство набережной севернее общественного делового центра, монтаж и восстановление уличного освещения города, оформлению праздничной иллюминацией и установка около 300 остановочных комплексов нового типа.