07 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Ругаться с соседями запрещено. В Прикамье вводятся штрафы за дебоширство

В заксобрании Пермского края закончилась подготовка проекта закона о дебоширстве. Инициативу выдвинула прокуратура региона, депутаты ее поддержали и теперь ругань с соседями на лестничной площадке может закончиться для пермяков административным штрафом, передает корреспондент Накануне.RU.

Бытовым дебоширством будут считаться действия, нарушающие покой граждан и создающие конфликтную ситуацию, которые сопровождаются нецензурной бранью. Депутаты утвердили список мест, где шумное поведение будет расцениваться, как административное правонарушение. К таким территориям отнесены жилые помещения, общее имущество в многоквартирном доме, садовые и огородные участки с постройками.

За дебоширство будет установлен штраф в размере от 500 руб. до 1 тыс. руб. При повторном нарушении штраф вырастет до 2 тыс. руб.

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Ругаться с соседями запрещено. В Прикамье вводятся штрафы за дебоширство

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Теги: дебоширы, ругань, Законодательное собрание Пермского края, штрафы



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