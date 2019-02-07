Хозяйка пермского приюта, где стариков морили голодом, ранее получила срок за незаконное предпринимательство

Прокуратура уже проверяла незаконный пермский приют для стариков "Надежда". Итогом стали административные и уголовное дела, а директор дома престарелых отправилась в колонию, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе прокуратуры Прикамья Накануне.RU рассказали о сегодняшней выездной проверке "Надежды" сотрудникми минсоцразвития, прокуратуры и силовиков. В трехэтажном коттедже жили 12 нуждавшихся в социальном и медицинском уходе пенсионеров. Во время проверки нашли нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических законов. Персонал, состоящий всего из трёх человек, не имел соответствующей квалификации.

Сейчас все пермяки, находившиеся в "Надежде", размещены в больницах и социальных госучреждениях Перми, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

В 2018 г. прокуратура Индустриального района Перми района много раз приезжала в приют и находила аналогичные нарушения. В результате были возбуждены административные и уголовное дела. 12 декабря владелица частного приюта за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконное предпринимательство получила год и четыре месяца лишения свободы с испытательным сроком в два года. Также в суд направлен иск о приостановлении деятельности центра. Исполнительные листы направлены в службу судебных приставов.