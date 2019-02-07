07 Февраля 2019
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Общество Приволжский ФО Пермский край

Пермским школьникам продлили карантин по гриппу

В пермских школах продлили карантин из-за гриппа и ОРВИ до 13 февраля включительно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Перми.

Такое решение принято в связи с предписанием главного санитарного врача по Пермскому краю. На прошлой неделе эпидемиологический порог среди населения города оказался превышен на 49,3%. Высокий уровень заболеваемости сохраняется.

При этом карантин, вовсе не означает, что школьники не учатся - занятия проходят дистанционно.

Кроме того, перенесен день открытых дверей в пермских школах. Он состоится 16 февраля. Отметим, что на прием заявлений от родителей будущих первоклашек карантин не повлиял.

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Пермским школьникам продлили карантин по гриппу

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Теги: карантин, грипп, орви, школы



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