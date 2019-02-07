Рада запретила гражданам России быть наблюдателями на украинских выборах

Верховная рада запретила гражданам России быть официальными наблюдателями на президентских, парламентских или местных выборах. Решение принято с минимальным перевесом в шесть голосов.

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Кума президента Петра Порошенко и депутат Рады Ирина Луценко, которая была автором законопроекта, заявила, что документ разработан с целью минимизации рисков и угроз "вмешательства России" в выборы на Украине.

В пояснительной записке сказано, что Россия "будет добиваться допуска наблюдателей на президентские выборы", так как получила приглашение от ОБСЕ.

Накануне спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сказал, что российских наблюдателей необходимо допустить на выборы под эгидой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Однако МИД Украины выразил несогласие с Волкером.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Порошенко заявил, что лично отдаст приказ не пускать на выборы российских наблюдателей.