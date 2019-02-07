07 Февраля 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Для молодых избирателей Нижневартовска пройдёт образовательная программа "Выборы на ладони"

Молодёжь Нижневартовска приглашают поучаствовать в окружной образовательной акции "Выборы на ладони", сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Она пройдет в рамках Дня молодого избирателя. Организаторы приглашают участников в возрасте от 14 лет. Цель акции – правовое просвещение вартовчан, повышение уровня правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих.

На вопросы акции можно ответить с полудня 17 февраля до 12.00 24 февраля на официальном сайте избирательной комиссии Югры в разделе "Правовая культура", в подразделе "Конкурсы", в рубрике "День молодого избирателя 2019".

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Для молодых избирателей Нижневартовска пройдёт образовательная программа "Выборы на ладони"

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Теги: выборы, молодёжь, образовательная программа



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