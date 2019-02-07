07 Февраля 2019
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Аспиранта МГУ, которого подозревают в изготовлении бомб, задержали сразу после освобождения

Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов, который проходит по делу об изготовлении взрывчатки, задержан почти сразу после освобождения из ИВС.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Говорит Москва". Ранее сегодня аспиранта освободили без избрания ему меры пресечения.

О задержании Мифтахова сообщалось 1 февраля. По данным следствия, он мог заниматься изготовлением взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании МГУ.

В ходе обыска были найдены следы взрывчатки, средства связи, армейская форма, литература анархистской направленности.

В ноябре в Москве правоохранители задержали 14-летнего школьника. У него дома изъяли самодельное взрывное устройство.

На подростка вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области: было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался и общался с московским подростком.

Сообщалось, что, по некоторым данным, студент увлекался левыми и анархическими идеями и активно общался с единомышленниками в соцсетях, часто писал о радикализации протеста и сопротивлении режиму.

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Аспиранта МГУ, которого подозревают в изготовлении бомб, задержали сразу после освобождения

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Теги: аспирант мгу, бомба, взрывчатка



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