Удвоилось число погибших в результате взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут"

Выросло число жертв взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут", сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя окружного управления СКР Алина Еремеевская.

Нашли тело 38-летнего сургутянина, который вместе с двумя коллегами пострадал в результате случившегося.

Напомним, вечером 6 февраля в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение во время ремонта конденсатопровода он разгерметизировался. Случился выброс конденсата с последующим взрывом без возгорания. Погибли 53- и 38-летние сургутяне. Пострадал водитель находившегося рядом спецтранспорта – он получил лёгкие травмы, после осмотра врача его отпустили на амбулаторное лечение. Возбуждено дело.