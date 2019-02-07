Удвоилось число погибших в результате взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут"

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Удвоилось число погибших в результате взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут"

Выросло число жертв взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут", сообщила Накануне.RU старший помощник руководителя окружного управления СКР Алина Еремеевская.

Нашли тело 38-летнего сургутянина, который вместе с двумя коллегами пострадал в результате случившегося.

Напомним, вечером 6 февраля в 500 м от дороги на Ян-Лорское месторождение во время ремонта конденсатопровода он разгерметизировался. Случился выброс конденсата с последующим взрывом без возгорания. Погибли 53- и 38-летние сургутяне. Пострадал водитель находившегося рядом спецтранспорта – он получил лёгкие травмы, после осмотра врача его отпустили на амбулаторное лечение. Возбуждено дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Удвоилось число погибших в результате взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Газпром переработка Ямал, газопровод Уренгой - Сургут, взрыв, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.02.2019 09:48 Мск Причины взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" выяснят следователи
Ранее 07.02.2019 09:20 Мск Один из пострадавших от взрыва на газопроводе "Уренгой – Сургут" отказался от госпитализации, второго ищут
Ранее 06.02.2019 18:44 Мск На месторождении "Сургутнефтегаза" произошел взрыв газа: один человек погиб

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 934

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети