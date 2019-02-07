Эксперт объяснил перевод накоплений "Роснефти" в доллары

"Роснефть" переводит денежные накопления в валюту: если на 31 марта прошлого года компания держала в рублях 199 млрд руб., то к концу года на балансе компании осталось лишь 30 млрд руб. Одновременно на 43% увеличились финансовые активы компании, номинированные в долларах: с $6,5 млрд до $9,3 млрд, объем валюты за тот же период вырос в шесть раз - до 527 млрд руб.

Перевод сбережений в доллары может объясняться обязательствами компании по выплате кредитов, говорит эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. "Роснефть" взяла курс на быстрое сокращение финансового долга, в 2018 г. он уменьшился на $14 млрд, объем краткосрочных обязательств снижен более, чем в два раза.

"Кредиты в долларах "Роснефть" брала в том числе на покупку ТНК-BP, как минимум, доллары компании нужны, чтобы расплатиться по долгам. Кроме того, это может быть частью экономической стратегии, доллар считается более надежным активом для хранения сбережений. В какой-то степени это может быть защитным механизмом от Правительства: власти, когда видят большие рублевые накопления у госкомпаний, требуют выплатить дополнительные дивиденды и отчисления для пополнения бюджета. Если суммы номинированы в долларах, то их напрямую в бюджет не отдать, выплаты будут идти только через дивиденды, от которых "Роснефть" не отказывается", - рассказал он Накануне.RU.

Напомним, чистая прибыль "Роснефти" в 2018 г. увеличилась в 2,5 раза до 549 млрд руб.