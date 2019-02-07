07 Февраля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Свердловская "ЕР" определилась с кандидатом на пост руководителя исполкома

Должность главы исполнительного комитета свердловского отделения партии "Единая Россия" может получить депутат ЗакСО Дмитрий Жуков. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, его кандидатуру рекомендовал президиум регионального политсовета.

"Это позволит наладить планомерную работу по исполнению решений высших руководящих органов и регионального отделения Партии, а также поможет реализации партпроектов "Единой России" в Свердловской области", - заявил Виктор Шептий.

Окончательное решение должен принять президиумом генерального совета партии в ближайшее время.

Дмитрий Жуков является членом комитета по аграрной политике Закособрания Свердловской области от "ЕР". Также он входит в президиум регионального политсовета.

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Свердловская "ЕР" определилась с кандидатом на пост руководителя исполкома

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Теги: Дмитрий Жуков, Единая Россия



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