В Перми суд отказался признавать беженцем участника "русской весны", против которого в Донецке возбудили дело об убийстве

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми суд отказался признавать беженцем участника "русской весны", против которого в Донецке возбудили дело об убийстве

В Перми состоялся суд по присвоению статуса беженца участнику "русской весны" Олегу Л., которого в Донбассе ждёт дело об убийстве, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Напомним, по словам его адвоката Бориса Поносова, Олег в 2014 г. после событий на Украине занял пророссийскую позицию. Позже перебрался в Крым, участвовал в подготовке референдума. В то время он учился в Донецке, и однажды, находясь в этом городе на свадьбе, высказался о происходящем. После свадьбы к его матери "приходили", и он понял, что оставаться опасно, после чего окончательно перебрался в Крым, а после – в Чайковский, где и узнал, что на него в Донецке "повесили" убийство знакомой. Поступил запрос Генпрокуратуры Украины на выдачу. Олег уже год сидит в СИЗО Кудымкара.

Сегодня на суде юрист добивался присвоения Олегу статуса беженца, однако ему отказали, сообщил Накануне.RU Поносов. Мотивировочную часть решения он получит 15 февраля. Юрист намерен обжаловать это решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми суд отказался признавать беженцем участника "русской весны", против которого в Донецке возбудили дело об убийстве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Олег Л., русская весна, уголовное дело. убийство, выдача, беженец



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.02.2019 16:26 Мск Пермский юрист добивается статуса беженца для участника "русской весны", которого в Донецке ждёт суд за убийство

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 934

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети