В Перми суд отказался признавать беженцем участника "русской весны", против которого в Донецке возбудили дело об убийстве

В Перми состоялся суд по присвоению статуса беженца участнику "русской весны" Олегу Л., которого в Донбассе ждёт дело об убийстве, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по словам его адвоката Бориса Поносова, Олег в 2014 г. после событий на Украине занял пророссийскую позицию. Позже перебрался в Крым, участвовал в подготовке референдума. В то время он учился в Донецке, и однажды, находясь в этом городе на свадьбе, высказался о происходящем. После свадьбы к его матери "приходили", и он понял, что оставаться опасно, после чего окончательно перебрался в Крым, а после – в Чайковский, где и узнал, что на него в Донецке "повесили" убийство знакомой. Поступил запрос Генпрокуратуры Украины на выдачу. Олег уже год сидит в СИЗО Кудымкара.

Сегодня на суде юрист добивался присвоения Олегу статуса беженца, однако ему отказали, сообщил Накануне.RU Поносов. Мотивировочную часть решения он получит 15 февраля. Юрист намерен обжаловать это решение.