На администрацию Кургана подали в суд за сброс грязных сточных вод в старицу возле ЦПКиО

Администрация Кургана организовала сброс городских сточных вод в старицу речки Битевки возле ЦПКиО - к такому выводу пришла природоохранная прокуратура, проведя проверку.

Сточные воды попадали в водоем через ливневую канализацию, которая находится возле центрального входа в парк со стороны улицы Гоголя, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Грязь и мусор вместе с водой попадали прямо в то место, где уже несколько лет подряд живут утки.

"Это оказывает серьезное негативное воздействие на обитающие в водоеме биоресурсы и животный мир", - добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд с требованием возложить на городские власти обязанности организовать систему водоотведения.