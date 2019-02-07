Замлавы СК по Карачаево-Черкесии уволился после проверки по делу Арашуковых

Первый заместитель руководителя Следственного управления по Карачаево-Черкесии генерал-майор юстиции Казбек Булатов подал в отставку.

В отношении Булатова и заместителя руководителя СКР по КЧР Арсена Езаова по поручению председателя СК России начата служебная проверка, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Булатов, Езаов и ряд других сотрудников подразделений Следственного комитета Северо-Кавказского федерального округа, вызваны в Москву. С ними проводятся следственные действия в рамках расследования дела Арашуковых.

Советника генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова задержали 30 января в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей. В суде Арашуков-старший не признал вину и заявил о своей невиновности, однако его отправили под арест до 30 марта.

В тот же день во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале задержали его сына, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений. Он также был отправлен под стражу.

Ранее в СКР заявили, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ​никогда не был лично знаком с Рауфом Арашуковым, его отцом Раулем и другими членами этой семьи.

Петренко назвала монтажом появившиеся в интернете фотографии председателя СК вместе с сенатором. По ее словам, единственная встреча с Бастрыкина с Арашуковым состоялась в Совфеде при его задержании.

При этом Петренко отметила, что летом 2018 года Бастрыкин вместе с семьей по рекомендации коллег останавливался в Хабезе на отдых в гостинице "Адиюх-Пэлас", которой владеет Аида Арашукова. Однако, как уверяет официальный представитель СКР, за проведенные в отеле два дня глава СК заплатил из собственных средств.