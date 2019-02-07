"В двух словах не объяснить". Мэр Нижнего Тагила "поплыл" и не смог ответить полпреду о высоких "мусорных" тарифах

На совещании по экологии, которое сегодня провёл в Нижнем Тагиле уральский полпред Николай Цуканов, глава муниципалитета Владислав Пинаев не смог ответить на вопрос, почему в городе установлены самые высокие в регионе тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО), передаёт корреспондент Накануне.RU.

Полпред озвучил известный факт о том, что в северной зоне Свердловской области, которую обслуживает компания "Рифей", тариф установлен в размере 845 руб., чем неоднократно возмущались жители. И назвал город "территорией особого риска", очевидно, имея в виду проводимые здесь публичные акции протеста из-за "мусорной" реформы.

Далее между полпредом и мэром состоялся диалог, который со стороны выглядел, мягко говоря, странно.

Для начала Цуканов задал Пинаеву простой вопрос: почему в городе такие высокие тарифы?

На что мэр ответил: они установлены Региональной энергетической комиссией (РЭК).

"Создана рабочая группа, в нее входят жители, РЭК, проводим встречи, разъясняем преимущества реформы и формирование тарифа", – пытался объяснит мэр.

"Преимущество – это то, что тариф самый высокий?" – пытал его Цуканов.

"Такой (тариф) РЭК сделал", – упорствовал Пинаев.

"Я как простой житель спрашиваю: найдите три-четыре слова, объясните, почему в Челябинске столько, а в Тагиле столько? И у вас должен быть ответ. Тариф должен быть раскрыт, тогда и вопросов населения не будет меньше", – настаивал Цуканов.

"Там целый ряд составляющих, в двух словах не объяснишь", - сдался мэр.

Видимо, поняв, что дальнейший разговор не имеет смысла, полпред решил сделать выводы из ситуации, констатировав, что надо внятно доносить до жителей информацию, почему вырос тариф при том, что полигоны остались прежними, оператор, по сути, прежний, а мусоропереработка, которую реализаторы "мусорной" реформы приводят в качестве основного аргумента роста тарифов, в далекой перспективе.

"Люди должны знать, за что они платят деньги, подчеркнул Цуканов. – Нужно установить контроль над регоператором. В Нижнем Тагиле хотят построить новый полигон и мусоросортировочный комплекс – надо выбрать безопасное место и прислушаться в этом вопросе к населению".

Уже подводя итоги совещания, полпред вновь вернулся к этой теме, предупредив, что прокуратура в ближайшее время проверит обоснованность "мусорных" тарифов не только в Нижнем Тагиле, но и других городах Свердловской области.