В реконструкцию Воронежского авиазавода под производство Ил-112 вложат почти миллиард рублей

Воронежский авиационный завод вложит в реконструкцию производства военно-транспортных самолетов Ил-112 более 910 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок, где авиазавод разметил четыре соответствующих тендера.

Работы будут вести в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", они должны завершиться в августе 2020 года.

В частности, планируется реконструировать механообрабатывающее производство (198,8 млн рублей), заготовительно-штамповочное и металлургическое производства (287,2 млн рублей).

На модернизацию производства концевых частей крыла с балками силовой установки и оперения потратят 206,3 млн рублей, на производство полимерных композиционных материалов - 218,1 млн рублей.

Напомним, Ил-112 - проектируемый российский легкий транспортный самолет нового поколения, предназначенный для замены парка самолетов типа Ан-26. К выпуску планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Рассчитан на перевозку 44 пассажиров на расстояние 1 тыс. -2 тыс. 400 км.

Воронежский авиазавод также производит пассажирские самолеты Ил-96-300 и Ил-96-400Т, ближнемагистральные самолеты Ан-148 и отдельные агрегаты для самолетов SSJ 100.

Ранее сообщалось о том, что ВАСО начнет производство Ил-96-400М в 2019 году. Самолеты построят в первую очередь для специального отряда "Россия", который перевозит высших чиновников.