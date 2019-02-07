В раскольнической "единой церкви" Украины недовольны первым синодом

В среде украинских раскольников многие остались недовольны итогами первого заседания синода новосозданной "единой церкви".

Как сообщало Накануне.RU, на первом заседании поделили должности. Так, местному "патриарху" Михаилу Денисенко-Филарету отдали киевскую епархию, т.е. все храмы и монастыри, которые и раньше находились в его подчинении. Также были утверждены три постоянных члена синода и девять временных.

Итоги синода раскритиковал филаретовский "митрополит" Михаил Зинкевич, который считался претендентом на пост нового "предстоятеля" вместо личного секретаря Денисенко Сергея Думенко (Епифания), который и был избран.

"Согласно уставу и томосу, я должен быть членом синода. Но меня на заседание не пригласили, я на нем не был. Я понятия не имею, что это было за собрание, которое состоялось 5 февраля", – сказал Зинкевич "Главкому".

Недоволен и лидер "автокефалов" Николай Малетич ("митрополит Макарий"). Он посетовал на диктат Денисенко.

"Есть один человек, который не сдается и руководит так, как ему нравится. Я сказал свое мнение, чтобы такого больше не было, потому что никто ни с кем не советовался", - сказал Малетич, имея в виду состав синода.

Филаретовский "епископ" Адриан Кулик сообщил в Facebook, что "архиереи ПЦУ не считают синод 5 февраля полномочным, а просто репетицией".

"Могу поделиться мнением архиереев ПЦУ. Несмотря на то, что Филарет со своим синодом (синод бывшего КП) решили нагло въехать в новосозданную ПЦУ, по сути это был синод Филарета, с добавлением трех голосов, вместе взятых, от остальных церквей", - написал Кулик.

Отметим, что Филарет выздоровел к заседанию синода так же быстро, как и заболел накануне "интронизации" Думенко. В РПЦ это связали с тем, что без патриаршего куколя он не был согласен присутствовать на церемонии, а иначе возражал бы Фанар.

В итоге на "своем" синоде, который почти полностью состоял из епископов киевского "патриархата", Денисенко провел выгодные для себя решения, оставив за собой управление столичной епархией, что в канонических церквях остается за предстоятелем. Также принято решение, что все приходы, входившие в состав каждой епархии до "объединительного собора", остаются в составе соответствующей епархии. Это значит, что параллельно существуют две юрисдикции - киевского "патриархата" и "автокефальной церкви". А поверх них как бы существует "единая церковь", но фактически без правящих архиереев, а только с киевским "предстоятелем" Думенко. То есть одновременно на одной и той же территории правят два епископа (от киевского "патриархата" и от "автокефальной церкви"), что в канонических церквях невозможно. По факту Денисенко полностью сохранил свою структуру управления, наиболее многочисленную и организованную, и сохранил в новой организации решающее влияние.

Напомним, недавно Денисенко заявил, что в "единой церкви" двоевластие, но он остается "патриархом".