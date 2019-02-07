07 Февраля 2019
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В Ростове бывший офицер Росгвардии отправится в колонию за хищение почти 3 млн рублей

Гарнизонный военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор теперь уже бывшему офицеру. Его признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в Главной военной прокуратуре, осужденный занимал должность начальника штаба - заместителя командира одной из воинских частей Федеральной службы войск национальной гвардии.

Как показало расследование, в 2014-2016 годах офицер вместе с двумя подчиненными старшими прапорщиками предоставлял в бухгалтерию воинской части фиктивные документы для оплаты командировочных расходов. В результате они незаконно получили более 2,7 млн руб. из бюджета, которыми распорядились по-своему.

Суд вынес приговор: три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. руб. Также нечистый на руку офицер лишен воинского звания "подполковник".

Что касается его подельников, ранее они уже были осуждены гарнизонным военным судом.

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В Ростове бывший офицер Росгвардии отправится в колонию за хищение почти 3 млн рублей

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Теги: Росгвардия, мошенничество, суд



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