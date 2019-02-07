Помощница Петросяна намерена наказать СМИ, распускающие слухи о ее романе с шефом

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова (29) заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы остановить распространение недостоверной информации о себе.

"В последнее время участились попытки сбора информации о моей частной жизни со стороны различных СМИ. Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия. Тем не менее, мое терпение имеет границы. В связи с этим, я приняла решение обратится в правоохранительные органы, а также направить в адрес некоторых СМИ официальное требование о запрете любого распространения моих фотографий и сбора информации о моей частной жизни. Также, я прошу все порядочные СМИ не заниматься подобным, так как это преследуется по закону", - написала Брухунова в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Очевидно, недовольство девушки связано со слухами о характере ее отношений с шефом – 73-летним Петросяном, который недавно развелся с Еленой Степаненко.

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