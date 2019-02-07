Помощница Петросяна намерена наказать СМИ, распускающие слухи о ее романе с шефом

07 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат: Надо отменить бесплатное питание в школах

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Помощница Петросяна намерена наказать СМИ, распускающие слухи о ее романе с шефом

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова (29) заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы, чтобы остановить распространение недостоверной информации о себе.

"В последнее время участились попытки сбора информации о моей частной жизни со стороны различных СМИ. Я долго терпела, закрывала глаза на подобные действия. Тем не менее, мое терпение имеет границы. В связи с этим, я приняла решение обратится в правоохранительные органы, а также направить в адрес некоторых СМИ официальное требование о запрете любого распространения моих фотографий и сбора информации о моей частной жизни. Также, я прошу все порядочные СМИ не заниматься подобным, так как это преследуется по закону", - написала Брухунова в Instagram (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Очевидно, недовольство девушки связано со слухами о характере ее отношений с шефом – 73-летним Петросяном, который недавно развелся с Еленой Степаненко. 

Ð•Ð²Ð³ÐµÐ½Ð¸Ð¹ ÐŸÐµÑ‚Ñ€Ð¾ÑÑÐ½ ÐžÐ»ÑŒÐ³Ð° Ð‘ÑƒÐ·Ð¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/petrosyanevgeny

Петросян и Бузова - им роман, конечно, не приписывали

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Помощница Петросяна намерена наказать СМИ, распускающие слухи о ее романе с шефом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: татьяна брухунова, евгений петросян, слухи, сми, роман, отношения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 925

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети