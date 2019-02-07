"Майский указ Путина не выполняется". Полпред раскритиковал власти Нижнего Тагила за экологическую ситуацию

Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов в ходе совещания на тему экологической ситуации в Нижнем Тагиле призвал региональные и местные власти, а также руководство промышленных предприятий активнее заниматься вопросами охраны окружающей среди и откровенно говорить людям о том, что на самом деле происходит с загрязнениями воды и воздуха, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Люди не хотят ждать десятилетиями, они хотят жить сегодня!" - заявил полпред, выслушав доклады чиновников и заместителей по экологии крупнейших загрязнителей окружающей среды Нижнего Тагила - Высокогороского горно-обогатительного завода, НТМК и УВЗ.

Так, местные предприятия намерены вложить в модернизацию оборудования, необходимого для снижения выбросов загрязняющих веществ, более 2 млрд руб. Сумма была определена после доработки проекта комплексного плана по улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле на 2019-2024 гг.

Например, НТМК готовится к техперевооружению доменных печей № 5 и № 6, модернизации цеха улавливания и коксохимического производства, ремонту неэффективных газоочистных установок. На ВГОКе планируют закрыть Западный карьер, законсервировать шахту Магнетитовая, реконструировать участок дробления и усовершенствовать некоторые производственные процессы.

Эти мероприятия действительно имеют большой эффект с точки зрения охраны природы и рассчитаны на перспективу. Однако ранее в Администрации президента был проведен анализ ситуации с вредными выбросами в атмосферу, котрые выявили во втором по величине муниципалитете Свердловской области отставание от показателей, отмеченных в майских указах главы государства, о чём и напомнил Цуканов.

"Проблему надо решать в сжатые сроки, - призвал он собравшихся. - Да, на всё средств не хватает, но это значит, что требуется определить приоритеты работы, в том числе губернатору и городскому руководству".

Полпред президента также призвал власти "смотреть на город глазами жителей", чаще проводить открытые встречи с населением, а предприятия сделать экологические программы публичными.

Напомним, в Нижнем Тагиле жители жалуются на "оранжевые выбросы". "Экологически чистое оборудование", доменную печь №7, запустили 9 апреля 2018 года на АО "Евраз НТМК", после чего участились жалобы людей. Власти утверждают, что выбросы были сокращены.