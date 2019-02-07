"На детях никогда мы экономить не будем": вице-губернатор Свердловской области отреагировал на заявление депутата об отмене бесплатного питания в школах

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько прокомментировал резонансное заявление депутата гордумы Екатеринбурга Елены Дерягиной, которая предложила отменить школьникам начальных классов бесплатное питание. Как говорит чиновник, ему было странно услышать такую инициативу, передает корреспондент Накануне.RU

"Думаю, у уважаемых депутатов Екатеринбургской городской думы есть немало более насущных вопросов для обсуждения, чем вопрос экономии средств областного бюджета. Ежегодно на горячие обеды в школах мы выделяем около 3 млрд рублей и позиция губернатора заключается в том, что, конечно, на детях никогда мы экономить не будем. Уверен, кстати, что и наши парламентарии, прежде всего, коллеги-единороссы никогда подобные инициативы даже не возьмутся рассматривать", - написал Сергей Бидонько в своем Instagram.

Он также добавил, что единственное, с чем можно согласиться из заявления Елены Дерягиной – это расширение адресной помощи родителям, которые в этом действительно нуждаются.

Напомним, что резонансное высказывание Дерягиной прозвучало 6 февраля на комиссии по развитию образования, где обсуждался вопрос школьного питания. Свою позицию депутат объяснила тем, что многие школьники приносят свою еду, а школьные обеды выбрасывают в отходы. Она отметила, что в других регионов такого нет и предложила оказывать помощь адресно, чтобы увеличить школьные обеды для детей-инвалидов и детей из многодетных семей.

О своем несогласии с народной избранницей уже заявили в регионом отделении "Единой России", а Уральский родительский комитет потребовал с позором исключить Дерягину из "партии власти".