07 Февраля 2019
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Политика В России

Кремль ответил на вопрос об эвакуации Мадуро

В Кремле заявили, что не меняли позицию по отношению к ситуации в Венесуэле и лидеру страны Николасу Мадуро.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Москва сомневается по поводу способности президента Венесуэлы выстоять против оппозиции.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля никак не изменилась, передает RT.

Ранее советник президента США Джон Болтон посоветовал Мадуро как можно скорее уйти в отставку и покинуть страну. В свою очередь, сам глава латиноамериканского государства заявлял, что американский лидер Дональд Трамп поручил убить его.

Песков, отвечая на вопрос о позиции российской стороны относительно возможной эвакуации Мадуро из страны, заявил, что эта тема не поднимается.

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Кремль ответил на вопрос об эвакуации Мадуро

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Теги: дмитрий песков, николас мадуро, венесуэла



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