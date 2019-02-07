Кремль ответил на вопрос об эвакуации Мадуро

В Кремле заявили, что не меняли позицию по отношению к ситуации в Венесуэле и лидеру страны Николасу Мадуро.

Напомним, агентство Bloomberg сообщило, что Москва сомневается по поводу способности президента Венесуэлы выстоять против оппозиции.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Кремля никак не изменилась, передает RT.

Ранее советник президента США Джон Болтон посоветовал Мадуро как можно скорее уйти в отставку и покинуть страну. В свою очередь, сам глава латиноамериканского государства заявлял, что американский лидер Дональд Трамп поручил убить его.

Песков, отвечая на вопрос о позиции российской стороны относительно возможной эвакуации Мадуро из страны, заявил, что эта тема не поднимается.