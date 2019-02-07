Молодые семьи Югры намерены добиваться восстановления исключенных из жилищной программы

Участники программы "Улучшение жилищных условий населения" сплотились и собираются на личной встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой добиваться прекращения исключения участников программы, а также восстановление тех, кто уже оказался исключен, передает корреспондент Накануне.RU.

Свою позицию активисты озвучили в группе "Сургут для детей" социальной сети "ВКонтакте". 30 января участники программы - молодые семьи встретились с главой Сургута и представителем общественной приемной губернатора Югры. Они сформировали перечень предложений и требований, касающихся исключаемых участников программы.

"Данные требования планируется вынести на обсуждение с губернатором ХМАО, департаментом строительства, Ипотечным агентством Югры. Главе города была доведена принципиальная позиция исключенных участников о неправомерных действиях Ипотечного агентства Югры и способах ее решения", - утверждают активисты.

Из программы исключаются две категории граждан: достигшие 36-летнего возраста, граждане, имеющие жилье на территории РФ, имеющие жилье старого фонда.

Активисты считают, что прямых оснований для исключения участников нет, и что Ипотечное агентство Югры халатно отнеслось к своим обязанностям при приеме участников в программу.