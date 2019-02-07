В Челябинской области на строительство Долгобродского канала потребуется 1 млрд рублей. Деньги даст РМК

На строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс потребуется 1 млрд рублей. Средства на реализацию проекта направит "Русская медная компания". Соответствующее соглашение было подписано между компанией и правительством региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Строительство тракта водоподачи из реки Уфы в реку Миасс позволит решить проблему дефицита воды в Шершневском водохранилище.

"Челябинск – это современный мегаполис, имеющий большой потенциал развития. Строительство Долгобродского канала позволит обеспечить надежное водоснабжение челябинской агломерации и обеспечит необходимое течение в реке Миасс, что благотворно повлияет на ее экологическое состояние", – подчеркнул Борис Дубровский.

Губернатор отметил, что строительство Долгобродского канала положительно повлияет и на наполнение ключевого питьевого источника Челябинска, и на качество питьевой воды.

Протяженность тракта водоподачи - 51 км, из них участок в 30 км от Долгобродского водохранилища до Кыштымского уже построен. Строительство 21 км тракта профинансирует РМК. Его планируется построить в обход озера Увильды - от Кыштымского гидроузла до Аргазинского водохранилища. В результате будет создан полноценный дополнительный источник питьевой воды для полутора миллионов жителей Южного Урала.

Работы планируется завершить к саммитам стран ШОС и БРИКС в 2020 году.