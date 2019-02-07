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Прокуратура Пермского края отказалась помогать жителям списать долги за газ

Прокуратура Пермского края отказалась принимать меры для списания задолженности жителей региона перед "Газпромом" за поставки природного газа. Ответ получил автор обращения, депутат заксобрания края Александр Григоренко, передает корреспондент Накануне.RU.

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В Пермском крае, как и во многих других регионах, попытались инициировать процедуру списания долгов после решения грозненского суда, который разрешил населению региона не платить поставщику газа порядка 9 млрд руб. Прикамская прокуратура ответила, что решение суда Грозного не имеет преюдициального значения для Пермского края, кроме того, оно не вступило в силу. Органы прокуратуры не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организации, говорится в письме на имя Григоренко.

"Решение вопросов о списании задолженности за поставленный газ относится к исключительной компетенции "Газпром межрегионгаз Пермь"(...) Граждане, не согласные с ее бездействием (по списанию задолженности, прим.) вправе самостоятельно обратиться в суд", - указано в ответе прокуратуры.

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Прокуратура Пермского края отказалась помогать жителям списать долги за газ

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Теги: списание долгов за газ, Пермский край, Александр Григоренко



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