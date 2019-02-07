07 Февраля 2019
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Умер глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора

Скончался глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора Леонид Лосев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Он скоропостижно умер 6 февраля в возрасте 58 лет. О дате похорон объявят дополнительно.

Лосев родился 27 сентября 1960 г. в посёлке Кочкор-Ата Ошской области Киргизии. В 1982 г. окончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Сельскохозяйственное строительство". Работал инструктором отдела науки и учебных заведений, инструктором идеологического отдела Тюменского обкома КПСС, возглавлял производственные и строительные компании Тюмени.

Леонид Лосев(2019)|Фото: sural.gosnadzor.ru

В 2009 г. был назначен на должность начальника межрегионального отдела государственного строительного надзора управления, позже был заместителем его руководителя, а в 2013 г. возглавил его. Отметим, в сферу деятельности управления входит, в частности, надзор за объектами нефтегазодобывающей и горной промышленности Тюменской области, Югры и Ямала.

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Умер глава Северо-Уральского управления Ростехнадзора

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Теги: Северо-Уральское управление Ростехнадзора, Леонид Лосев



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