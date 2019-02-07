За оставление места ДТП с пострадавшими виновнику может грозить тюремный срок

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект об усилении наказания для тех, кто оставил место ДТП с пострадавшими или погибшими.

Если в аварии погиб один человек, то водитель в случае оставления им места ДТП, может получить от 2 до 7 лет тюрьмы. Если в аварии две и более жертвы - от 4 до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

В случае, если в аварии не погиб никто, но есть серьезно пострадавшие, то сбежавшему может грозить до 4 лет тюрьмы.

Авторы этих законопроектов считают, что виновник в любом случае обязан остаться на месте аварии до приезда полиции.