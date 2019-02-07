Путин обсудил с Жээнбековым свой визит в Киргизию

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым.

Лидеры двух стран обсудили подготовку к предстоящему визиту Путина в Киргизию, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее появлялась информация, что визит президента России в Киргизию ожидается в марте 2019 года.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что "на повестке дня госвизит в Бишкек стоит", согласование ведется по дипломатическим каналам.