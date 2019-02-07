Сборная России опустилась на две позиции в февральском рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на две позиции в рейтинге Международной федерации футбола, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в декабре россияне занимали 48-е место. В январе рейтинг ФИФА не обновлялся, а в февральском списке лучших команд планеты подопечные Станислава Черчесова опустились на 50-ю строчку.

Что касается первой тройки, там не произошло никаких изменений. Сильнейшими по-прежнему считаются сборные Бельгии, Франции и Бразилии.

Напомним, в декабре наставник сборной России Станислав Черчесов был признан "Тренером года" несмотря на антирекорд по количеству поражений в национальной команде.