07 Февраля 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте на площади в 300 "квадратов" горит мебельная фабрика

В Сургуте тушат крупный пожар в здании производственной базы возле ТЦ "Фараон". В нём много разных торговых, офисных, производственных и складских помещений. Огонь вспыхнул в цехе, где делали окна и мягкую мебель, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.

"В 15.06 огонь локализован на площади в 300 "квадратов". Работают более 50 спасателей и 18 машин. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - уточнил Симоненко.

Пожар мебельный склад Фараон Сургут(2019)|Фото: vk.com

Пожар мебельный склад Фараон Сургут(2019)|Фото: vk.com

Пожар мебельный склад Фараон Сургут(2019)|Фото: vk.com

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В Сургуте на площади в 300 "квадратов" горит мебельная фабрика

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Теги: ТЦ Фараон, мебельная фабрика, пожар



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