В Сургуте на площади в 300 "квадратов" горит мебельная фабрика

В Сургуте тушат крупный пожар в здании производственной базы возле ТЦ "Фараон". В нём много разных торговых, офисных, производственных и складских помещений. Огонь вспыхнул в цехе, где делали окна и мягкую мебель, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.

"В 15.06 огонь локализован на площади в 300 "квадратов". Работают более 50 спасателей и 18 машин. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ", - уточнил Симоненко.