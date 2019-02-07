07 Февраля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Вице-губернатор поставил ультиматум "красной думе" на Урале. "Нас не услышали и диктуют правила"

"Красной думе" Асбеста, где уже три раза подряд срывалось заседание, грозит роспуск после визита вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. При этом, по его словам, состоялся "хороший конструктивный диалог с депутатами". По мнению же спикера думы Андрея Самарина, свердловская делегация приехала не решить какие-то проблемные вопросы, которые волнуют местных депутатов, а наоборот, продиктовать свои правила.

"Мы наметили план, чтобы как-то сохранить эту думу, если это будет возможно со стороны всех заинтересованных лиц. В течение 2-3 недель будем принимать решение и смотреть, как коллеги работают. Необходимо понять, сохранится ли наша договорённость или же народные избранники целенаправленно хотят, чтобы власть в Асбестовском городском округе была неэффективна. Исходя из их действий будем принимать решение", - рассказал Накануне.RU Сергей Бидонько.

Сергей Бидонько(2018)|Фото: Накануне.RU

Красная дума с большинством коммунистов была сформирована в Асбесте по результатам выборов в 2017 году. Теперь депутаты не из фракции КПРФ требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Этот вопрос они рассмотрят завтра. Но по мнению вице-губернатора, это не самое важное на данный момент.

"11 депутатов хотят сменить спикера. Соответственно, возникают и процедурные вопросы, но если это всё законно, то вопрос будет решаться с помощью голосования на заседании. Сегодня дело даже не в спикере, а в том, что часть депутатов просто не приходят на заседания и срывают их", - резюмировал Бидонько.

Асбест(2018)|Фото: Накануне.RU
Андрей Самарин

Спикер гордумы Асбеста Самарин считает, что после встречи все остались при своих мнениях.

"На принципиальные вопросы, которые нас беспокоят и с которыми мы несогласны, нам не ответили. Просто сказали, что надо сделать "вот так и вот так". Нашу позицию не услышали и раскритиковали её. Скажем, под критику попали именно депутаты о КПРФ. Возникло недопонимание. А что касается смены спикера, то Бидонько ответил прямо - раз большинство этого хочет, то надо менять", - рассказал он и добавил, что не понимает, почему возникло это желание, ведь все вопросы, которые касаются бюджета и других важных аспектов, были рассмотрены на думе.

Коммунисты уверены, что как бы вице-губернатор не предостерегал всех от влияния политических факторов и партийной принадлежности, от этого не уйти. Ведь по результатам выборов 2017 года большинство депутатов в думе представляют именно КПРФ.

"Мы получили большинство голосов, значит, народ нам доверяет, поэтому с нашим мнением надо считаться", - сетует спикер гордумы Асбеста.

Очередное заседание думы намечено на 8 февраля, где планируют лишить мандата депутата от КПРФ Наталью Крылову, которая, кстати, на встречу с Бидонько не пришла. Факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире.

митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU
Наталья Крылова

"Я не понимаю, зачем мне идти на эту встречу, если администрация губернатора хочет забрать у меня мандат? Я считаю, что нас поставили перед выбором, либо нас лишают мандата, либо мы полностью должны подчиниться "Единой России". Бидонько понял, что с нашими независимыми и принципиальными депутатами каши он не сварит", - рассказала Крылова.

Напомним, что ранее после вмешательства Сергея Бидонько, заступившего на свой пост в декабре, ушел в отставку глава Среднеуральска.

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Вице-губернатор поставил ультиматум "красной думе" на Урале. "Нас не услышали и диктуют правила"

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Теги: Крылова, Асбест, депутат, дума, кворум, Бидонько, проверка



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