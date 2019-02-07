Стоимость сноса бывшего ДК "Телта" снизилась почти в четыре раза

Цена на снос здания бывшего ДК "Телта" снизилась почти в четыре раза: участники аукциона понизили цену с 13,6 млн руб. до 3,7 млн руб. Всего к аукциону было допущено 32 участника, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно техзаданию, снести здание нужно за 75 календарных дней после подписания контракта. После сноса подрядчик должен будет вывезти мусор.

Напомним, ранее стало известно об экспертизе, в которой говорится о том, что здание дома культуры Телефонного завода (ДК "Телта") возможно восстановить и использовать

Как сообщало Накануне.RU, ранее художественный руководитель театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обратились к губернатору края Максиму Решетникову. Они попросили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Власти Пермского края объявили аукцион на снос здания. Максимальная цена контракта – 13,6 млн руб. Гурьянов обратился в прокуратуру. Он просит проверить, законен ли снос дома культуры Телефонного завода.