Верховная рада Украины закрепила в конституции курс в НАТО

Верховная рада Украины закрепила в конституции страны курс в НАТО и ЕС. За это проголосовали 334 депутата, т.е. намного больше необходимых двух третей голосов.

В Раду приехал президент Петр Порошенко, чтобы призвать проголосовать за его законопроект. Год назад он озвучил свое предложение. В сентябре Рада направила запрос в Конституционный суд, а в ноябре он дал положительное заключение по этому законопроекту.

"Сейчас в Кремле очень внимательно наблюдают за действиями Верховной рады. Не дождетесь – не будет у вас радости, - сказал олигарх.

Теперь будет изменена преамбула конституции Украины, в котором будет записано, что "подтверждается европейская идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса страны". В статье 85 говорится о том, что Верховная рада реализует курс на членство в НАТО и ЕС, в статье 102 - что президент является гарантом этого курса, а в статье 116 - что правительство обеспечивает его.

При этом министр обороны страны Степан Полторак недавно заявил, что в НАТО настаивают на ускоренном вступлении Украины в альянс. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в декабре отмечал, что Украина не готова к членству в НАТО.

Президент России Владимир Путин назвал возможное принятие Украины в состав НАТО прямой угрозой национальной безопасности России и пообещал соразмерно реагировать на расширение НАТО.