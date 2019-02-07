Суд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство о продлении ареста начальнику СвЖД

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство о продлении сроков ареста начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову, которого обвиняют в получении крупной взятки. С таким требованием в суд обратилось Уральское следственное управление на транспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Заседание проведет судья Антон Белых завтра, 8 февраля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в декабре 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил Миронова под стражу до 12 февраля 2019 года. Мужчина обвиняется в получении взятки в крупном размере. Сам начальник СвЖД считает случившееся провокацией.