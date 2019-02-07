Против экс-полковника Захарченко инициирован еще один иск на почти 500 млн рублей

Против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко инициирован еще один иск на сумму около 500 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в интервью на интернет-канале надзорного ведомства "Эфир".

Генпрокуратура направит гражданский иск в суд в ближайшее время. В доход государства, по словам представителя ведомства, по иску требуют обратить 484 млн рублей.

Соответчиками по иску являются еще пять человек.

Как сообщало Накануне.RU, гражданская жена обвиняемого в коррупции бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в прошлом году покинула Россию.

Напомним, полковник МВД был арестован осенью 2016 года. При обысках в квартирах членов его семьи были обнаружены 374 млн рублей, 140 млн долларов и 2 млн евро в наличной валюте, а также драгоценности, часы Rolex и полукилограммовый золотой слиток. Позже стало известно, что из изъятых у Захарченко денег пропало 3 млн евро.