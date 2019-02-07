07 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Оштрафован коллектор, напавший на артистку пермского оперного театра

Вынесен приговор коллектору, который напал на аристку Пермского театра оперы и балета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.
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Напомним, 15 августа прошлого года в квартиру пермячки пришли сотрудники банка "Русский стандарт" в компании коллектора. Целью визита было взыскание просроченного долга, однако артистка не была должна банку. Несмотря на то, что она сообщила им об этом, коллектор, назвав чужую фамилию, начал требовать у неё паспорт и документы на квартиру. Женщина попыталась захлопнуть дверь, но преступник продолжал оказывать на нее психологическое давление. Он предупредил, что "с ней будут разговаривать по-другому, и каждый день к ней будут приходить люди".

Свердловский райсуд Перми оштрафовал грубияна на 100 тыс. руб. Постановление вступило в законную силу.

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Оштрафован коллектор, напавший на артистку пермского оперного театра

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Теги: коллектор, деньги, долг, административное дело, побои, штраф



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