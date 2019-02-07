"Для чего тогда закон этот выпустили, ничего не пойму": жителю Бурятии выписали штраф за сбор валежника

Жителю Бурятии выписали штраф за сбор валежника в лесу. Когда тот стал доказывать, что для этого существует закон, мужчине пригрозили "уголовкой", передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, поправки в Лесной кодекс, разрешающие сбор для собственных нужд, Госдума приняла в 2018 году. Но есть нюансы: например в Бурятии список лесов, где можно заготавливать валежник, публикуется на официальном сайте органов госвласти. А если жители захотят собирать поваленные деревья в других местах, то их ждет наказание по статьям КоАП "мелкое хищение" и УК РФ "кража".

Судя по всему, это и случилось с одним из жителей республики. На появившемся в Сети видео инспектор выписывает мужчине административный штраф.

"Я не рубил, я собирал же", - оправдывается тот.

"Если собирали, то это статья "Кража". А это уголовная статья", - отвечает инспектор.

"А для чего тогда закон этот выпустили, ничего не пойму", - недоумевает собиратель валежника.

"Не можете вы где попало ходить, и собрать, и увезти", - отвечает ему сотрудник лесной охраны.

Напомним, впервые о том, что россиянам могут разрешить сбор валежника, стало известно в 2017 году.