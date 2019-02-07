Аналитики: Центробанк возьмет паузу в повышении ключевой ставки

В пятницу, 8 февраля, совет директоров Банка России примет первое в этом году решение по ключевой ставке. В декабре она вернулась к 7,75% годовых - уровню начала 2018 г., Цб заявил, что будет оценивать целесообразность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, ориентируясь на показатели инфляции и мировые рынки. Аналитики, опрошенные Накануне.RU не видят предпосылок для повышения ставки на февральском заседании, как и причин для ее снижения, так как позитивная оценка экономических итогов 2018 г., приведенная Росстатом, находится под сомнением.

В феврале у Центрального банка нет причин повышать ключевую ставку, считает экономист Александр Одинцов, а понижения ставки он не ожидает даже в долгосрочной перспективе. Причин для сохранения повышательного тренда несколько, говорит он.

"ФРС обозначила свое желание поднимать ставку, достаточно непростая ситуация складывается и на мировых рынках. В определенный момент это заставит Центробанк пересмотреть ставку, вероятность повысится если мы увидим ослабевание рубля. девальвация, рост инфляционных ожиданий приведут к ужесточению ДКП, чтобы капитал не уходил из страны", - рассказал Накануне.RU Одинцов.

Среди главных причин сохранения ставки на высоком уровне – рост темпов инфляции, которая по итогам января этого года составила 5%. Риски дальнейшего роста инфляции сохраняются, поэтому ЦБ РФ продолжит придерживаться жесткой денежно-кредитной политики, считает заместитель директора информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Кокорева. Однако в феврале ставка будет сохранена на уровне 7,75% годовых, соглашается она: "Поводов для повышения ставки пока нет, волатильность валютных пар достаточно низкая, валютный курс достаточно стабильный. Дальнейшее повышение ставки возможно в случае если вероятность выхода инфляции за пределы 5,5 % повысится".

Улучшение оценки роста ВВП по итогам 2018 г. до 2,3%, по мнению Кокоревой, не станут для ЦБ аргументом в пользу смягчения ДКП. "Ожидания регулятора по итогам 2018 г. были более скромные, в пределах 2%. Обычно улучшение макроэкономических показателей приводит к смягчению денежно-кредитной политики, но не в этот раз. Данные Росстата вызывают сомнения, думаю, и у регулятора есть вопросы к государственной службе статистики. Кстати, комментарии Центробанка на тему статистики будут очень интересны", - рассказала она Накануне.RU.

Рост инфляции в 2019 г. был вызван повышением с нового года НДС с 18 до 20%, добавляет управляющий активами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин, ускорение прогнозировалось и не станет поводом для ужесточения риторики регулятора.

"ЦБ возьмет паузу до следующего заседания для оценки продолжительности влияния этого фактора на рост цен. Недавние данные Росстата о росте ВВП в 2018 г. невзирая на два повышения ставки ЦБ говорят об отсутствии необходимости понижения ставки. Снижению ставки не способствует, как отмечает сам ЦБ, и неопределенность с санкционной политикой Запада в отношении России. Укрепившийся с начала года курс рубля, несмотря на возобновление ЦБ покупок валюты для Минфина по бюджетному правилу, также свидетельствует о возможности скорее снижения, а не повышения ставки", - считает Баулин.

По мнению аналитика, любое решение ЦБ об изменении ставки будет неожиданностью для рынка и вызовет колебания курса рубля.

Как сообщало Накануне.RU, долгосрочный прогноз аналитиков сводится к росту ключевой ставки в 2019 г. и удорожанию заемных средств, из-за чего темпы кредитования будут снижаться.