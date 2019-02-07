В Сургуте объявлен карантин по гриппу

В сургутских школах с 8 по 15 февраля отменили занятия из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным окружного Роспотребнадзора, за последнюю неделю в городе на 30% возросла заболеваемость среди детей до 14 лет. Болеют свыше 3,5 тыс. горожан. Диагноз "грипп" поставлен четырем сургутянам.

Кроме того, до 12 февраля карантин продлен в школах Ханты-Мансийска. Он длится с 30 января.

Отметим, что помимо карантина на образовательный процесс в Югре также влияют сильные морозы.