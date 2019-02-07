Папа римский призвал учить сексу в школах

Римский папа Франциск выступил за введение в школах "сексуального образования", сообщает "Радио Ватикана". Об этом он сказал на пресс-конференции на борту самолета по пути из Панамы в Рим.

Панамский журналист сказал, что в Центральной Америке много ранних беременностей. На это Франциск заявил, что "в школах нужно, чтобы было сексуальное воспитание". По его мнению, "секс – дар Божий, это дар любить, а не какой-то монстр", а если это используют в целях эксплуатации, то это уже другая проблема.

Он верит, что правильное обучение сексу "поможет раскрывать лучшее в людях". При этом папа считает, что "сексуальное образование" должно быть свободным от идеологии, что по определению невозможно, поскольку представления о половых отношениях в обществе предопределяются культурными установками.

Ранее Франциск призвал французскую молодежь развивать свою сексуальность и заявил, что "настоящая любовь страстная" и она ведет к вечной жизни. Это полностью противоречит христианскому пониманию любви, изложенном в Новом Завете, которое, напротив, подразумевает бесстрастность и толкует любовь как состояние души, а не половое влечение.

В целом заявление понтифика соответствует новому содержанию католического вероучения, которое было в корне изменено на Втором Ватиканском соборе (1962-1965) в духе приспособления к требованиям времени и открытости миру.

Напомним, в январе 2015 года во время визита на Филиппины, преимущественно католическую страну с высокой рождаемостью, Франциск призвал свою паству не плодиться, "как кролики".

Накануне.RU в 2016 году подробно разбирало увещание Франциска о семье, в котором он призвал "уважать достоинство" содомитов и не допускать их дискриминации. Если этому нашлось место в увещании о семье, то призыв к "сексуальному образованию" в школах имеет очевидный подтекст.

В 2017 году католические священники и богословы обвинили Франциска в распространении еретических идей в его увещании и направили ему послание "Сыновние наказы", которое он проигнорировал.