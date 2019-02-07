Рауф Арашуков в суде "вспомнил" русский язык

Сенатор Рауф Арашуков на заседании суда по жалобе на его арест говорил по-русски, переводчик ему не потребовался.

В заседании Арашуков участвовал по видеосвязи из СИЗО, передает РИА Новости.

Ранее СК заявил, что на допросе парламентарий потребовал переводчика, сославшись на недостаточное владение русским языком. Однако защита сенатора назвала эти данные "ерундой".

По словам адвоката, переводчик действительно присутствовал, но по приглашению следователя, а не обвиняемого.

Напомним, самого молодого сенатора задержали 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале. сообщалось, что Арашуков в последний момент пытался скрыться от представителей закона.