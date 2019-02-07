"Вопрос не решенный": жители Екатеринбурга пишут новые обращения Цуканову и Куйвашеву по скандальному маршруту 024

Инициативная группа жителей Екатеринбурга готовит несколько новых обращений по поводу скандальной ситуации с отменой 024 маршрута. В ближайшее время горожане намерены оправить письма полпреду президента по УрФО Николаю Цуканову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также прокурору города Светлане Кузнецовой. Требование у людей одно – вернуть маршрут №024 в том виде, в котором он был, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вообще просьба та же... поскольку альтернатива 024 маршруту не соответствует... Проблема не решена, а обращение и встреча с мэром результатов не дали, поэтому идем с официальными обращениями дальше", - рассказала Накануне.RU одна из участниц инициативной группы Надежда.

Как говорят члены инициативной группы, вместе с обращением они отправят и предыдущее письмо к мэру города Александру Высокинскому с подписями горожан. В течение нескольких дней жители Вторчермета и Сортировки сообщали о плюсах и минусах двух новых маршрутов, которые запустили взамен 024. Исходя из полученных комментариев инициативная группа решила снова добиваться возвращения 024 маршрута, так как оказалось, что горожане недовольны автобусами 57а и 012.

На следующей неделе инициативная группа горожан пойдет на прием к вице-губернатору Сергею Бидонько.

Отметим, что ранее горожане уже обращались к полпреду Цуканову, а также к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой. Кроме того, недовольные писали письма и депутатам Госдумы, и мэру Александру Высокинскому. После этого власти приняли решение заменить 024 маршрут двумя другими, но прямого маршрута от Сортировки до Вторчермета жителям города так и не предоставили. Теперь они вынуждены ездить с пересадками.