07 Февраля 2019
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Общество В России

Тролль или эмигрант: Алексей Панин показал американскую визу и намекнул, что уезжает

В сети обсуждают провокационный пост актера Алексея Панина (41) в Instagram.

Стоит, правда, отметить, что у Панина в этой соцсети несколько аккаунтов, при этом ни один из них не является верифицированным, то есть нельзя со стопроцентной уверенностью заявлять, что автором является Панин. Тем не менее, на фотографии запечатлена виза артиста, и пользователи с удовольствием принялись обсуждать ее.

Панин опубликовал фотку американской визы типа P3 (дает временное разрешение на работу на территории США), под ней написал:

"One way ticket

Михаил Лермонтов.

Прощай, немытая Россия,

Страна рабов, страна господ,

И вы, мундиры голубые,

И ты, им преданный народ".

Позже артист опубликовал фотографию статуи свободы с хэштегом "свобода".

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Часть подписчиков Панина считает, что он эмигрировал. Другие уверены, что поездка его туристическая или рабочая, и скоро он вернется в Россию – здесь у актера дочь, работа, в конце концов, съемки собственного фильма с участием Джигурды. Вряд ли такую роскошь он сможет себе позволить в США. Третьи вообще сомневаются, что Панин куда-то поехал: на фото для визы он в майке.

Кстати, всего месяц назад Панин готов был стать гражданином Украины. "Что бы пройдись сейчас по моей Одессе, я готов переплыть любое море и даже принять Украинское гражданство! Как же я по ней соскучился!" – написал он тогда.

 

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Тролль или эмигрант: Алексей Панин показал американскую визу и намекнул, что уезжает

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Теги: алексей панин, эмиграция, виза в сша



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