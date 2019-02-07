07 Февраля 2019
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Россия

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Центральный ФО

Воронежская область

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Происшествия Челябинская область

На Южном Урале бывшего бухгалтера управления образования районной мэрии будут судить за хищение бюджетных средств

Бухгалтера централизованной бухгалтерии управления образования администрации Верхнеуральского района будут судить за хищение бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2015-2018 годах при начислении зарплаты работникам школ указывала свои данные. Таким образом, она похитила 618 тыс. руб.

Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.

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На Южном Урале бывшего бухгалтера управления образования районной мэрии будут судить за хищение бюджетных средств

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Теги: суд, хищение, бухгалтер,



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