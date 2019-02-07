На Южном Урале бывшего бухгалтера управления образования районной мэрии будут судить за хищение бюджетных средств

Бухгалтера централизованной бухгалтерии управления образования администрации Верхнеуральского района будут судить за хищение бюджетных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая в 2015-2018 годах при начислении зарплаты работникам школ указывала свои данные. Таким образом, она похитила 618 тыс. руб.

Также прокуратура предъявила иск о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба.