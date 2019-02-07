07 Февраля 2019
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"За большой вклад в проведение ЧМ-2018": Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Глава государства подписал соответствующий указ, передает корреспондент Накануне.RU.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Уточняется, что Инфантино награжден "за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года".

Владимир Путин, Джанни Инфантино, принц Саудовской Аравии, ЧМ-2018(2018)|Фото: 1tv.ru

Напомним, ранее глава ФИФА заявлял, что чемпионат мира-2018, который состоялся прошлым летом в России, стал лучшим в истории турнира.

Также известно, что Российский футбольный союз поддержал Инфантино на будущих выборах президента ФИФА, которые пройдут в этом году.

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"За большой вклад в проведение ЧМ-2018": Путин наградил орденом Дружбы президента ФИФА

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Теги: Путин, ФИФА, Инфантино, орден Дружбы



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